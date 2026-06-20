PM-Kisan Yojna: इंतजार खत्म, आज किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपये

PM Kisan Yojana installment : देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 23वीं किस्त शनिवार को जारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून 2026 शनिवार को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से इस योजना की अगली किस्त जारी करेंगे। इस अवसर पर पात्र किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की सहायता राशि सीधे उनके खाते में जाएगी। इस घोषणा के बाद किसानों में उत्साह का माहौल है। सभी लाभार्थी अपना नाम और स्टेटस सूची में जांच कर सकते हैं।