‘चलो दिल्ली’, राजधानी में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से पहले अभिजीत दीपके की अपील, सोनम वांगचुक भी पहुचेंगे

प्रदर्शन से पहले अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र भी लिखा है। पत्र में उन्होंने हाल के सप्ताहों में 11 छात्रों की आत्महत्या का जिक्र करते हुए इसे शिक्षा व्यवस्था का गंभीर संकट बताया। उन्होंने मांग की कि जिन छात्रों ने परीक्षा विवादों के बीच आत्महत्या की है, उनके परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। पत्र में दीपके ने लिखा कि मैं भारी मन से आपको यह पत्र लिख रहा हूं ताकि देश के युवाओं और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर बढ़ते संकट की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों की मौतों के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाना चाहिए।