20 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Abhigyan App: 35 सेकेंड में सामने आएगी अपराधी की पूरी कुंडली, अमित शाह ने लॉन्च किया ‘अभिज्ञान’ ऐप

Abhigyan App Details: गृह मंत्री अमित शाह ने 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन में 'अभिज्ञान' ऐप लॉन्च किया। यह ऐप 35 सेकेंड में संदिग्ध की क्राइम हिस्ट्री उपलब्ध कराएगा। एनएएफआईएस से जुड़े इस सिस्टम से पुलिसिंग मजबूत होगी। शाह ने तीन साल में न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने और लंबित मामलों के निपटारे की भी बात कही।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jun 20, 2026

Abhigyan App

Abhigyan app: अमित शाह ने लॉन्च किया 'अभिज्ञान' ऐप(फोटो-X/@NCRBHQ)

Home Minister Amit Shah: वह दिन दूर नहीं जब ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी सड़क पर ही संदिग्ध व्यक्ति के फिंगर प्रिंट चैक कर सकेगा और वह अपराधी हुआ तो 35 सैकेंड में उसकी क्राइम कुंडली स्मार्ट फोन में सामने आ जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को यहां शाह ने 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन 2026 के दौरान नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ओर से विकसित ऐसा ऐप 'अभिज्ञान' लॉन्च किया। देश भर की पुलिस और जांच एजेंसियों को जल्द ही पोर्टेबल फिंगरप्रिंट स्कैनर से लैस किया जाएगा। अभिज्ञान ऐप राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआइएस) से जुड़ा है जो 1.30 करोड़ आरोपियों, दोषियों, आपराधिक रिकॉर्ड वाले संदिग्धों, जेल में बंद कैदियों का फिंगरप्रिंट स्कैन प्लेटफाॅर्म है। सम्मेलन में अभिज्ञान पर प्रजेंटेशन में यह जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि यह डेटा एकत्र करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया पहचान कानून, 2022 में अनुमति दी गई है। फिलहाल फिंगर प्रिंट जांच सुविधा देश में 1556 पुलिस वर्क स्टेशनों पर है। शाह ने कहा कि नई व्यवस्था से जमीनी स्तर पर पुलिसिंग मजबूत होगी।

सुप्रीम कोर्ट के साथ तैयार कर रहे ब्ल्यू प्रिंट: शाह


सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए दंड कानूनों को लागू करने के साथ सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता है कि देश के किसी भी कोने में अपराध दर्ज होने के बाद न्यायिक प्रक्रिया को तेज, प्रभावी और समयबद्ध बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा तंत्र विकसित करना है, जिसके तहत अपराध दर्ज होने से लेकर आरोपी को दोषी सिद्ध करने और सुप्रीम कोर्ट तक पूरी न्यायिक प्रक्रिया को तीन वर्षों के भीतर पूरा किया जा सके।

गृह मंत्री ने और क्या कहा?


अमित शाह ने बताया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गृह मंत्रालय विभिन्न स्तरों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट और देश के विभिन्न हाई कोर्ट के साथ मिलकर लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए एक व्यापक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। इसके तहत न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधारों और प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सायंकालीन अदालतों की स्थापना की दिशा में भी काम चल रहा है। साथ ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान के लिए नई व्यवस्था विकसित की जा रही है। शाह ने स्पष्ट कहा कि न्याय मिलने में किसी भी प्रकार की देरी अब किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी के पहुंचने पर कोलकाता एयरपोर्ट पर बवाल, बीजेपी-टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े

ये भी पढ़ें
Abhishek Banerjee

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Jun 2026 05:48 am

Hindi News / National News / Abhigyan App: 35 सेकेंड में सामने आएगी अपराधी की पूरी कुंडली, अमित शाह ने लॉन्च किया ‘अभिज्ञान’ ऐप

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

UN Report 2025: दुनियाभर के संघर्षों में 24,000 से ज्यादा बच्चे हिंसा के शिकार, चौंकाने वाला खुलासा

UN Report 2025
राष्ट्रीय

Artificial Intelligence: भारतीय महिलाओं के लिए AI बना गेमचेंजर, वेतन में 145% तक बढ़ोतरी

AI
राष्ट्रीय

Crime News: राजस्थान-गुजरात से नवजातों की खरीद, दिल्ली में लाखों में बिक्री; लेडी डॉक्टर समेत 13 गिरफ्तार

delhi Crime News
राष्ट्रीय

Yoga: छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने सीएम साय से की मुलाकात

Yoga
रायपुर

Ahmedabad Plane Crash: पायलट संगठन बड़ा दावा, फ्यूल स्विच नहीं बल्कि बिजली की खराबी बनी हादसे की वजह

Ahmedabad Plane Crash report
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.