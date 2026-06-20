Artificial Intelligence: भारतीय महिलाओं के लिए AI बना गेमचेंजर, वेतन में 145% तक बढ़ोतरी



इस तकनीकी बदलाव का लाभ सिर्फ दिल्ली, मुंबई या बेंगलूरु जैसे बड़े महानगरों तक सीमित नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक, देश में हर 5 में से 1 एआइ लर्नर अब जयपुर, लखनऊ, इंदौर, पटना और नागपुर जैसे टियर-2 और टियर-3 शहरों से आ रहा है। ये पेशेवर वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मॉडल के जरिए वैश्विक कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, एआइ स्किल्स से लैस होने के बाद देश में सीनियर लीडरशिप स्तर के पेशेवरों का औसत सालाना पैकेज 33 लाख सलाना तक पहुंच गया है।