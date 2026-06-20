UN Report 2025: दुनियाभर के संघर्षों में 24,000 से ज्यादा बच्चे हिंसा के शिकार, चौंकाने वाला खुलासा

United Nation: संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की नई रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में दुनिया भर के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में 24,174 बच्चे गंभीर हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों का शिकार हुए हैं। इनमें बच्चों की हत्या, यौन हिंसा, अपहरण और उन्हें जबरन लड़ाई में शामिल करने जैसी घटनाएं शामिल हैं। बच्चों के खिलाफ गंभीर उल्लंघनों की कुल संख्या बढ़कर 38,558 पहुंच गई। यह संख्या लगातार चौथे साल में हुई वृद्धि को दर्शाती है। रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 30 वर्षों में पहली बार विद्रोही समूहों की बजाय सरकारी सुरक्षा बल बच्चों के विरुद्ध होने वाले अधिकांश गंभीर उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार पाए गए है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की ओर से जारी इस वार्षिक रिपोर्ट में 8 देशों की सरकारी सेनाओं और 16 देशों व क्षेत्रों के 67 सशस्त्र समूहों को उल्लंघनकर्ताओं की सूची में शामिल किया गया है। प्रभावित हुए बच्चों में लगभग एक-तिहाई लड़कियां थीं। कई बच्चों को एक से अधिक प्रकार के अत्याचारों का सामना करना पड़ा।