कौन हैं विवेक अग्रवाल? जिन्हें बनाया गया है FATF का वाइस प्रेसिडेंट, क्या करती है ये संस्था

वैश्विक स्तर पर भारत को बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक कामयाबी मिली है। भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी विवेक अग्रवाल को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था 'फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स' का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने X पर पोस्ट लिखकर कहा, 'भारत के लिए बड़ी जीत। भारत सरकार के सचिव विवेक अग्रवाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष चुना गया है। मंत्रालय ने आगे बताया कि अग्रवाल की नियुक्ति टेरर फंडिंग और गैर-कानूनी वित्तीय नेटवर्क से निपटने के वैश्विक प्रयासों में भारत की बढ़ती भूमिका को बताती है।'