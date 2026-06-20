NTA की लापरवाही पर राहुल गांधी का वार, अबू धाबी का एग्जाम सेंटर आने पर बढ़ा NEET पेपर लीक विवाद

NEET Paper Leak Case: NEET एग्जाम को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है, जिसने परीक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बार मामला नागपुर के एक स्टूडेंट से जुड़ा है, जिसका एग्जाम सेंटर गलती से भारत के बाहर अबू धाबी (UAE) में अलॉट कर दिया गया। जैसे ही स्टूडेंट ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, वह और उसका परिवार पूरी तरह हैरान रह गया।