दोस्त की हत्या के बाद घर जाकर सो गए दोनों आरोपी, राजस्थान से बाहर भागने की फिराक में थे; पुलिस ने दबोचा

पुलिस थाना बासनी की गिरफ्त में आरोपी। फोटो: पत्रिका
जोधपुर। बासनी थाना क्षेत्र की श्रमिक कॉलोनी में ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने महज छह घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पुलिस जांच के अनुसार दोनों आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद राजस्थान से बाहर भागने की फिराक में थे। पुलिस को सूचना मिली कि श्रमिक कॉलोनी बासनी में एक फैक्ट्री के सामने युवक का शव पड़ा है।
मृतक के चेहरे पर चोट के निशान और खून बहा हुआ मिला। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। जांच के दौरान मृतक की पहचान धर्मेन्द्र कुमार सिंह उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी जगिरी टोला, भोजपुर (बिहार) के रूप में हुई। वह श्रमिक कॉलोनी में रहकर मजदूरी करता था। पहचान और हत्यारों तक पहुंचना चुनौती
घटना के बाद पुलिस ने मृतक के परिचितों और घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की। परिजनों ने दो युवकों पर संदेह जाहिर किया। तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ फील्ड इंटेलिजेंस को सक्रिय किया गया। पुलिस को कुछ संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली, जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास संभावित रास्तों और मजदूर कॉलोनियों में जानकारी जुटाई। इसी दौरान दो संदिग्धों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ लिया।
पुलिस के अनुसार हत्या के बाद दोनों आरोपी जोधपुर से बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर भागने की कोशिश में लगे हुए थे। स्पेशल टीम की सक्रियता और फील्ड इंटेलिजेंस के चलते दोनों को पकड़ लिया गया गिरफ्तार आरोपी की पहचान चन्दन कुमार (19) पुत्र महावीरसिंह मूलत: बिहार के रूप में हुई है। वहीं दूसरा आरोपी गोविन्दा कुमार (22) पुत्र रणजीत भारती उत्तरप्रदेश का है। दोनों मजदूरी करते हैं और श्रमिक कॉलोनी बासनी में किराए पर रहते हैं। पुलिस अब हत्या के पीछे की पूरी परिस्थितियों, घटनाक्रम और अन्य संभावित पहलुओं की गहन जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार मृतक धर्मेन्द्र कुमार सिंह और दोनों आरोपियों के बीच शराब के नशे में बातचीत के दौरान विवाद हुआ था। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर चन्दन कुमार और गोविन्दा कुमार ने धर्मेन्द्र के साथ मारपीट की। इस बीच चन्दन ने पत्थर से मृतक के सिर पर वार किया और बाद में उसका गला कपड़े से दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद दोनों आरोपी कमरे में जाकर सो गए थे।
बासनी पुलिस की त्वरित कार्रवाई से एक ओर जहां हत्या की गुत्थी कुछ ही घंटों में सुलझ गई। वहीं दूसरी ओर आरोपियों के फरार होने की कोशिश को भी नाकाम कर दिया गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
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