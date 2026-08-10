दोस्त की हत्या के बाद घर जाकर सो गए दोनों आरोपी, राजस्थान से बाहर भागने की फिराक में थे; पुलिस ने दबोचा

पुलिस के अनुसार हत्या के बाद दोनों आरोपी जोधपुर से बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर भागने की कोशिश में लगे हुए थे। स्पेशल टीम की सक्रियता और फील्ड इंटेलिजेंस के चलते दोनों को पकड़ लिया गया गिरफ्तार आरोपी की पहचान चन्दन कुमार (19) पुत्र महावीरसिंह मूलत: बिहार के रूप में हुई है। वहीं दूसरा आरोपी गोविन्दा कुमार (22) पुत्र रणजीत भारती उत्तरप्रदेश का है। दोनों मजदूरी करते हैं और श्रमिक कॉलोनी बासनी में किराए पर रहते हैं। पुलिस अब हत्या के पीछे की पूरी परिस्थितियों, घटनाक्रम और अन्य संभावित पहलुओं की गहन जांच कर रही है।