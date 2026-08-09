Jodhpur: भंवरी देवी विश्नोई हत्या के आरोपियों का कुछ पता नहीं, अनशन पर बैठे लोग, सोमवार को लोहावट बाजार रहेगा बंद

लोहावट के पूर्व विधायक किसनाराम विश्नोई, उनके समर्थकों और नागरिकों के अनशन पर बैठने वालों की संख्या अब 90 पहुंच गई है। चार दिन से पूर्व विधायक किसनाराम विश्नोई अनशन पर है। इधर, अनशन पर बैठे लोगों में 6 लोगों की तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल भेजा गया। जिसमें एक व्यक्ति को जोधपुर रेफर किया गया। धरने पर लोहावट के आस-पास क्षेत्र के अलावा जोधपुर संभाग के सहित कई जिलों से नागरिकों के पहुंचने का सिलसिला बना रहने से धरना व्यापक हो गया है। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंच रही है। प्रकरण में मृतका को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने मुहिम चलाई।