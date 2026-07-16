रायपुर से जुड़े महादेव सट्टा केस में ED की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली का कारोबारी विकास गर्ग 24 जुलाई तक रिमांड पर

बता दें कि महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में 14 जुलाई 2026 को ईडी ने दिल्ली के कारोबारी विकास गर्ग को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद और चंडीगढ़ समेत कई शहरों में छापेमारी के बाद यह कार्रवाई की थी। ईडी के मुताबिक, विकास गर्ग कई कंपनियों का संचालन करते हैं और उन पर महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े कथित अवैध धन को विभिन्न कंपनियों के जरिए निवेश कर वैध बनाने (Money Laundering) का आरोप है।