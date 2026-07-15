छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, GPF की वार्षिक लेखा पर्ची जारी, वेबसाइट पर ऐसे करें डाउनलोड

उप महालेखाकार कार्यालय ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की है कि वे अपनी वार्षिक लेखा पर्ची डाउनलोड कर उसमें दर्ज अंशदान, ब्याज और अन्य विवरणों का सावधानीपूर्वक मिलान कर लें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि या विसंगति दिखाई देती है तो संबंधित कार्यालय से संपर्क कर उसका समय रहते निराकरण कराया जा सकता है। GPF की वार्षिक लेखा पर्ची जारी होने से सरकारी कर्मचारियों को अपने भविष्य निधि खाते की अद्यतन जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी और उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।