15 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Chhattisgarh: ‘अब होगी अच्छी बारिश’, पिछले दो दिनों से यही रट लगा रहा मौसम विभाग, जारी हुआ नया अपडेट

Chhattisgarh Weather Update: प्रदेश में बारिश नहीं होने से लोग परेशान है। इधर मौसम विभाग की भविष्यवाणी लगातार फेल साबित हो रही है। बारिश के थमने से फसलों के चौपट होने का खतरा मंडरा रहा है..
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jul 15, 2026

Chhattisgarh weather Update

मौसम विभाग का ताजा अपडेट ( File photo - Patrika )

Chhattisgarh Weather News: छत्तीसगढ़ में पिछले एक 10 दिनों से बारिश नहीं हो रही है। जिसके चलते तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे लोग उमस व गर्मी से बेचैन हो गए हैं। इधर मौसम विभाग पिछले दो दिनों से अच्छी बारिश होने का रट लगा रहा है जबकि पिछले 48 घंटे में कहीं भी पानी नहीं गिरा है। वहीं जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार उत्तर पूर्व छत्तीसगढ़ के जिलों में बारिश के संकेत दिए हैं।

Chhattisgarh Weather Update: खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र

बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके असर से 15 जुलाई को प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि पिछले 48 घंटे में कहीं भी पानी नहीं गिरा है। इसके कारण दिन का अधिकतम तापमान बढ़ गया है। इससे लोग उमस व गर्मी से बेचैन से परेशान हो रहे हैं। प्रदेश में अब तक 252.8 मिमी पानी गिरा है, जो सामान्य से 29 फीसदी कम है। अब तक 355.8 मिमी वर्षा हो जानी थी। रायपुर जिले में 299.6 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य है।

रायपुर में एक सप्ताह से पानी नहीं गिरा

राजधानी में पिछले एक सप्ताह से पानी नहीं गिरा है। (Chhattisgarh weather Update) जबकि प्रदेश के विभिन्न इलाकों में भी यही स्थिति है। पानी नहीं गिरने के कारण ज्यादातर इलाकों में पारा चढ़ गया है और सामान्य से साढ़े 4 डिग्री से अधिक हो गया है। रायपुर में मंगलवार को अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री रहा। यह सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। गौर करने वाली बात ये है कि दिन व रात के तापमान में महज 7 डिग्री का अंतर है। बारिश के सीजन में सामान्यत: 35 डिग्री के आसपास तापमान नहीं रहता। खाड़ी में सिस्टम नहीं बनने के कारण प्रदेशभर में बारिश थम गई है। इससे धूप तीखी हो गई है।

प्रदेश के 14 जिलों में ही सामान्य बारिश हुई

मानसून आने के 23 दिनों के बाद प्रदेश के 14 जिलों में ही सामान्य बारिश हुई है। बाकी 19 जिलों में कम पानी गिरा है। 4-5 जुलाई को हुई मूसलाधार बारिश के बाद ये स्थिति बनी है, लेकिन सप्ताहभर से पानी नहीं गिरने से पानी का औसत कम हो रहा है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार अच्छी बारिश होने पर जुलाई-अगस्त में मानसूनी बारिश का कोटा पूरा हो जाएगा। बारिश के बाद किसान बुआई व रोपाई पद्धति से धान की खेती कर रहे हैं। बारिश थमने के बाद किसानों की चिंता फिर से बढ़ गई है।

मंडरा रहा सूखे का संकट

मानसून की सुस्त चाल के चलते प्रदेश में सूखे का संकट मंडरा रहा है। मानसून पर टिका खेती किसानी का काम पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पर्याप्ता पानी नहीं मिलने से फसलों के चौपट होने का खतरा बढ़ गया है। बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों के किसान परेशान है। ऐसे में अब अब अगर और देर होती है तो ​किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Jul 2026 05:11 pm

Published on:

15 Jul 2026 05:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh: ‘अब होगी अच्छी बारिश’, पिछले दो दिनों से यही रट लगा रहा मौसम विभाग, जारी हुआ नया अपडेट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

गुजरात में ब्लैकलिस्ट तो छत्तीसगढ़ में हो रही सप्लाई, विधानसभा में ‘मरीजों की सुरक्षा’ पर घिरे स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल

CGMSCL Medicine Supply
रायपुर

छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग में अजब-गजब पोस्टिंग! नॉन मेडिको को बनाया अपर संचालक, मचा बवाल

Chhattisgarh news, Transfer news
रायपुर

11,477 परिवारों का ‘अपना घर’ का सपना होगा पूरा! PM आवास 2.0 में छत्तीसगढ़ को मिली बड़ी सौगात

PM Awas Yojana Urban 2.0
रायपुर

नकटी गांव एक बार फिर छावनी में तब्दील, सैकड़ों की संख्या में जुटे लोग, निकलेगी न्याय पदयात्रा

Raipur nakti gaon latest news
रायपुर

अब झरनों से बदलेगी बस्तर की पहचान! नक्सलगढ़ के ‘हिडन फॉल्स’ बनेंगे छत्तीसगढ़ का नया टूरिज्म ब्रांड

CG Hidden Waterfalls
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.