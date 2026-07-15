Job Fair 2026: दिव्यांगजनों के लिए नौकरी का मौका, रायपुर में लगेगा रोजगार मेला, कई पदों पर होगी भर्ती

Job Fair: मूक-बधिर दिव्यांग युवाओं के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। विशेष रोजगार कार्यालय (दिव्यांगजनों के नियोजन हेतु), रायपुर द्वारा 17 जुलाई 2026 को विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियां भाग लेंगी और योग्य पुरुष मूक-बधिर दिव्यांग अभ्यर्थियों का विभिन्न पदों पर चयन किया जाएगा। रोजगार मेला पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। रोजगार मेला 17 जुलाई 2026 (शुक्रवार) को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, लोकभवन के बाजू, सिविल लाइन्स, रायपुर स्थित विशेष रोजगार कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। इसका समय प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित किया गया है।