Bhilai News: अंतिम संस्कार के दौरान तेज बारिश, तिरपाल ढककर जलानी पड़ी चिता, मुक्तिधाम की बदहाल व्यवस्था उजागर

सितंबर 2025 में बिलासपुर हाईकोर्ट ने शासन और प्रशासन को निर्देश दिए थे कि राज्य के सभी श्मशान घाटों की बेहतरी के लिए रोडमैप या विजन शपथपत्र में पेश किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को सम्मानजनक विदाई मिलनी चाहिए। बावजूद भिलाई के इस मुक्तिधाम की स्थिति जस की तस है। नागरिकों ने मांग की है कि प्रशासन तुरंत डोम शेड, पानी, बाउंड्रीवाल और पहुंच मार्ग बनाकर इस मुक्तिधाम को दुरुस्त करे, ताकि लोगों को अंतिम विदाई के समय अपमान न झेलना पड़े।