Raipur News: रायपुर में चलेगी ई-बसें, 8.63 करोड़ में चार्जिंग पॉइंट और सब स्टेशन तैयार करेगी बिजली कंपनी, मिलेगी सस्ती सिटी बस सेवा

जेएनएनयूआरएम फेस-2 के तहत शहर के प्रमुख मार्गों पर सिटी बसें चलाने के लिए 67 बसें खरीदी गईं, लेकिन कोरोना काल में ये बसें दो साल तक आमानाका डिपो में खड़ी-खड़ी बर्बाद हो गई हैं। 2022 में शहर में सार्वजनिक परिवहन सेवा के तहत सिटी बसें चलाने के लिए दुर्ग के मनीष ट्रेवल्स से निगम प्रशासन ने अनुबंध किया। इस ट्रांसपोर्ट को बसों को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम द्वारा लाखों रुपए दिए, लेकिन अधिकांश सिटी बसें कबाड़ में तब्दील हो गई। सिर्फ 37 सिटी बसों के चलने का दावा किया जा रहा है। निगम के अधिकारियों के अनुसार इन बसों से प्रतिदिन 12 हजार यात्री आना-जाना करते हैं। ऑनलाइन ई-टिकटिंग सिस्टम भी लागू है।