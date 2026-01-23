Bookies Deep Sinha: ऑनलाइन सट्टा के मास्टरमाइंड दीप सिन्हा के घर की तलाशी में मिले 6.45 लाख नकद और जमीन के कागजात, 20 सटोरियों के बताए नाम

अंबिकापुर. ऑनलाइन सट्टा खेलाए जाने के मुख्य आरोपी आयुष सिन्हा उर्फ दीप सिन्हा (Bookies Deep Sinha) को कोतवाली पुलिस ने 3 दिन पूर्व महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी को दो दिनों के लिए रिमांड पर लिया था। पूछताछ के दौरान पुलिस के समक्ष आरोपी ने कई खुलासे किए हैं। दीप सिन्हा ऑनलाइन सट्टे का पैनल चलवा रहा था। इसके अलावा उसने कई लोगों के नाम पर खाते खुलवाकर सट्टे में उपयोग किया जा रहा था। इस अवैध करोबार में 20 से अधिक लोग शामिल है। इनके नामों का भी उसने खुलासा किया है। पुलिस ने रिमांड के दौरान आरोपी के घर की तलाशी ली। घर में उसके परिजन नहीं मिले। पुलिस ने ताला तोडक़र उसके घर से 6.45 लाख रुपए नकद, सोने-चांदी के गहने व जमीन के दस्तावेज जब्त किए हैं।