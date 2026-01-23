23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

अंबिकापुर

Bookies Deep Sinha: ऑनलाइन सट्टा के मास्टरमाइंड दीप सिन्हा के घर की तलाशी में मिले 6.45 लाख नकद और जमीन के कागजात, 20 सटोरियों के बताए नाम

Bookies Deep Sinha: पुलिस ने आरोपी को पुणे से किया था गिरफ्तार, 2 दिन की रिमांड पर था आरोपी, पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने ऑनलाइन सट्टे में शामिल 20 लोगों के नाम का किया खुलासा

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 23, 2026

Bookies Deep Sinha

Police Searched Deep Sinha house (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. ऑनलाइन सट्टा खेलाए जाने के मुख्य आरोपी आयुष सिन्हा उर्फ दीप सिन्हा (Bookies Deep Sinha) को कोतवाली पुलिस ने 3 दिन पूर्व महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी को दो दिनों के लिए रिमांड पर लिया था। पूछताछ के दौरान पुलिस के समक्ष आरोपी ने कई खुलासे किए हैं। दीप सिन्हा ऑनलाइन सट्टे का पैनल चलवा रहा था। इसके अलावा उसने कई लोगों के नाम पर खाते खुलवाकर सट्टे में उपयोग किया जा रहा था। इस अवैध करोबार में 20 से अधिक लोग शामिल है। इनके नामों का भी उसने खुलासा किया है। पुलिस ने रिमांड के दौरान आरोपी के घर की तलाशी ली। घर में उसके परिजन नहीं मिले। पुलिस ने ताला तोडक़र उसके घर से 6.45 लाख रुपए नकद, सोने-चांदी के गहने व जमीन के दस्तावेज जब्त किए हैं।

आईपीएल मैचों के दौरान ऑनलाइन सट्टा (Bookies Deep Sinha) खेलवाने के मुख्य आरोपी नेहरू वार्ड सतीपारा निवासी आयुष उर्फ दीप सिन्हा पिछले 1 वर्ष से फरार चल रहा था। न्यायालय ने उसे भगोड़ा घोषित किया था। इसके बावजूद आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए काफी मशक्कत कर रही थी पर सफलता नहीं मिल रही थी।

सरगुजा एसएसपी राजेश अग्रवाल ने सीएसपी राहुल बंसल के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। 3 दिन पूर्व पुलिस ने दीप सिन्हा (Bookies Deep Sinha) को पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे अंबिकापुर कोतवाली लाकर उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने आरोपी से विशेष पूछताछ के लिए न्यायालय से 2 दिन का रिमांड लिया था।

Bookies Deep Sinha: घर से मिले नकद 6.45 लाख

रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपी आयुष उर्फ दीप सिन्हा (Bookies Deep Sinha) से पूछताछ की। उसने ऑनलाइन सट्टे का पैनल चलवाने की बात बताई। इस दौरान उसने कई लोगों के नाम पर खाते खुलवाकर सट्टे के अवैध करोबार में उपयोग करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी के घर का सर्च वारंट प्राप्त कर तलाशी ली। घर में उसके परिजन नहीं मिले।

पुलिस ताला तोडक़र उसके घर में घुसी। तलाशी के दौरान घर से 6.45 लाख रुपए नकद, सोने-चांदी के आभूषण, जमीन सम्बन्धी दस्तावेज, 7 नग एटीएम कार्ड व 1 पासबुक मिले हैं। इसके अलावा आरोपी के कुछ अन्य जगहों पर संपत्ति होने की पुष्टि हुई है। संपत्तियों का वेरीफिकेशन (Bookies Deep Sinha) करने पुलिस ने राजस्व विभाग को पत्रचार किया है। सट्टे के आय से अर्जित अन्य संपत्तियों की जानकारी लेकर पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है।

आरोपी अवैध करोबार में इनका लिया नाम

पुलिस की पूछताछ में आरोपी (Bookies Deep Sinha) ने सट्टे के कारोबार में 20 लोगों के शामिल होने की बात बताई है। इनमें सुधीर गुप्ता, राहुल अग्रवाल, सोम गुप्ता, अम्मी गिरी, सौरभ यादव, साहिल गुप्ता, अमन करारिया, श्रीकांत अग्रवाल, राहुल कुमार सोनी, अर्जुन गुप्ता, ऋतिक मंदिलवार, नितिन यादव, अमित कुमार मिश्रा, ध्रुविल पटेल, मुकेश त्रिपाठी, सौरभ गुप्ता, अंकित गुप्ता, प्रतीक कश्यप, सत्यम केशरी व सूरज खटिक शामिल हैं।

Published on:

23 Jan 2026 07:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Bookies Deep Sinha: ऑनलाइन सट्टा के मास्टरमाइंड दीप सिन्हा के घर की तलाशी में मिले 6.45 लाख नकद और जमीन के कागजात, 20 सटोरियों के बताए नाम

