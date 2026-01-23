CG VSK App: सीजी वीएसके एप: कोरिया जिले के 30 फीसदी शिक्षक नेटवर्क से आउट, कैसे लगेगी ऑनलाइन हाजिरी?

Tower in Korea district (Photo- Patrika)
योगेश चंद्रा
बैकुंठपुर. सीजी वीएसके (छत्तीसगढ़ विद्या समीक्षा केंद्र) ऐप (CG VSK App) से ऑनलाइन हाजिरी लगाने के नियम लागू होने बाद वनांचल में कार्यरत शिक्षक मोबाइल नेटवर्क को लेकर हलाकान हैं। सोनहत ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के कारण 30 फीसदी शिक्षकों का ऐप में रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है। नतीजा यह है कि रोजाना 30-35फीसदी शिक्षकों की ही ऑनलाइन हाजिरी लग पा रही है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति की ऑनलाइन मानिटरिंग (CG VSK App) करने 1 जनवरी से वीएसके ऐप से हाजिरी लगवाने का नियम लागू किया है। इससे शिक्षकों की उपस्थिति डिजिटल दर्ज होने लगी है। रायपुर में विशेष विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। ऐप के माध्यम से प्रधानपाठक सहित प्रत्येक स्टाफ की उपस्थिति, अवकाश की स्थिति और कक्षा पर नजर रख रहे हैं।
रिपोर्ट डाउनलोड करने, अलर्ट प्राप्त करने सहित अन्य सुविधाएं भी मिलने लगी है। दूसरी ओर कोरिया के वनांचल ब्लॉक सोनहत के नेटवर्क विहीन एरिया में कार्यरत 30 फीसदी शिक्षक (CG VSK App) हलाकान हैं। उनका ऐप में पंजीयन तक नहीं हुआ है। मामले में राज्य कार्यालय को मोबाइल नेटवर्क नहीं होने की जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
शिक्षा विभाग के मुताबिक वीएसके ऐप (CG VSK App) स्कूल के 50 मीटर दायरे में ही एक्टिव होता है। शिक्षकों को विद्यालय पहुंचने के बाद ऐप से उपस्थिति दर्ज करनी होती है। नई तकनीक से शिक्षक के स्कूल पहुंचने की जानकारी मिलती है।
ऐप से दर्ज उपस्थिति की जानकारी सीधे डीईओ कार्यालय को मिलती है। शिक्षा विभाग के अधिकारी रियल टाइम आधार पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि स्कूल में कितने शिक्षकों की उपस्थिति है। हालांकि, कोरिया में वीएसके एप लागू होने के पखवाड़ेभर के बाद 100 फीसदी शिक्षकों का पंजीयन नहीं हुआ है।
भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह मोबाइल नेटवर्क की बात विधानसभा (CG VSK App) में भी उठा चुकीं हैं। विधानसभा में उन्होंने कहा था कि उनका क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा है तथा दो जिले में बंटा है। जहां 337 गांव में से 47 में टावर नहीं है। ऐसा लिखित उत्तर में कहा गया है। जबकि कुल 410 गांव हैं, जिसमें एमसीबी के 93 और कोरिया के 32 गांव में नेटवर्क नहीं है।
कलेक्टर के माध्यम से निर्वाचन आयोग और चिप्स के सीईओ को भी जानकारी भेजी गई है। केंद्रीय संचार मंत्रालय से भी 410 में से 125 गांव में नेटवर्क (CG VSK App) नहीं होने की जानकारी मिली है। वर्ष 20 24-25 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सीएम मोबाइल टावर योजना की घोषणा की थी, जो अब तक शुरू नहीं हो पाई है।
कुल कार्यरत शिक्षक 2117
पंजीकृत शिक्षक 1804
अपंजीकृत शिक्षक 313
औसत उपस्थिति 700
अनुपस्थिति 1200
हाजिरी प्रतिशत 30 प्लस
पंजीयन प्रतिशत 85 प्लस
कोरिया डीईओ विनोद कुमार राय का कहना है कि वीएसके एप (CG VSK App) में सोनहत ब्लॉक के 30 फीसदी शिक्षकों का पंजीयन नहीं हुआ है। क्योंकि वनांचल एरिया में मोबाइल नेटवर्क नहीं है। वहीं पंजीकृत शिक्षकों के मोबाइल में तकनीकी खराबी होने पर सुधार कराए जा रहे हैं। मामले की जानकारी राज्य शिक्षा कार्यालय को भेजी गई है।
