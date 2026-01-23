23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

CG VSK App: सीजी वीएसके एप: कोरिया जिले के 30 फीसदी शिक्षक नेटवर्क से आउट, कैसे लगेगी ऑनलाइन हाजिरी?

CG VSK App: कोरिया जिले के वनांचल ब्लॉक सोनहत में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी का मामला, शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति की ऑनलाइन मानिटरिंग करने 1 जनवरी से लागू है नियम

2 min read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 23, 2026

CG VSK App

Tower in Korea district (Photo- Patrika)

योगेश चंद्रा
बैकुंठपुर. सीजी वीएसके (छत्तीसगढ़ विद्या समीक्षा केंद्र) ऐप (CG VSK App) से ऑनलाइन हाजिरी लगाने के नियम लागू होने बाद वनांचल में कार्यरत शिक्षक मोबाइल नेटवर्क को लेकर हलाकान हैं। सोनहत ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के कारण 30 फीसदी शिक्षकों का ऐप में रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है। नतीजा यह है कि रोजाना 30-35फीसदी शिक्षकों की ही ऑनलाइन हाजिरी लग पा रही है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति की ऑनलाइन मानिटरिंग (CG VSK App) करने 1 जनवरी से वीएसके ऐप से हाजिरी लगवाने का नियम लागू किया है। इससे शिक्षकों की उपस्थिति डिजिटल दर्ज होने लगी है। रायपुर में विशेष विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। ऐप के माध्यम से प्रधानपाठक सहित प्रत्येक स्टाफ की उपस्थिति, अवकाश की स्थिति और कक्षा पर नजर रख रहे हैं।

रिपोर्ट डाउनलोड करने, अलर्ट प्राप्त करने सहित अन्य सुविधाएं भी मिलने लगी है। दूसरी ओर कोरिया के वनांचल ब्लॉक सोनहत के नेटवर्क विहीन एरिया में कार्यरत 30 फीसदी शिक्षक (CG VSK App) हलाकान हैं। उनका ऐप में पंजीयन तक नहीं हुआ है। मामले में राज्य कार्यालय को मोबाइल नेटवर्क नहीं होने की जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

50 मीटर के दायरे में एक्टिव होता है एप

शिक्षा विभाग के मुताबिक वीएसके ऐप (CG VSK App) स्कूल के 50 मीटर दायरे में ही एक्टिव होता है। शिक्षकों को विद्यालय पहुंचने के बाद ऐप से उपस्थिति दर्ज करनी होती है। नई तकनीक से शिक्षक के स्कूल पहुंचने की जानकारी मिलती है।

ऐप से दर्ज उपस्थिति की जानकारी सीधे डीईओ कार्यालय को मिलती है। शिक्षा विभाग के अधिकारी रियल टाइम आधार पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि स्कूल में कितने शिक्षकों की उपस्थिति है। हालांकि, कोरिया में वीएसके एप लागू होने के पखवाड़ेभर के बाद 100 फीसदी शिक्षकों का पंजीयन नहीं हुआ है।

केंद्रीय संचार मंत्रालय की रिपोर्ट में क्षेत्र के 125 गांव में नेटवर्क नहीं

भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह मोबाइल नेटवर्क की बात विधानसभा (CG VSK App) में भी उठा चुकीं हैं। विधानसभा में उन्होंने कहा था कि उनका क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा है तथा दो जिले में बंटा है। जहां 337 गांव में से 47 में टावर नहीं है। ऐसा लिखित उत्तर में कहा गया है। जबकि कुल 410 गांव हैं, जिसमें एमसीबी के 93 और कोरिया के 32 गांव में नेटवर्क नहीं है।

कलेक्टर के माध्यम से निर्वाचन आयोग और चिप्स के सीईओ को भी जानकारी भेजी गई है। केंद्रीय संचार मंत्रालय से भी 410 में से 125 गांव में नेटवर्क (CG VSK App) नहीं होने की जानकारी मिली है। वर्ष 20 24-25 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सीएम मोबाइल टावर योजना की घोषणा की थी, जो अब तक शुरू नहीं हो पाई है।

CG VSK App: फैक्ट फाइल

कुल कार्यरत शिक्षक 2117
पंजीकृत शिक्षक 1804
अपंजीकृत शिक्षक 313
औसत उपस्थिति 700
अनुपस्थिति 1200
हाजिरी प्रतिशत 30 प्लस
पंजीयन प्रतिशत 85 प्लस

30 फीसदी शिक्षकों का नहीं हुआ है पंजीयन

कोरिया डीईओ विनोद कुमार राय का कहना है कि वीएसके एप (CG VSK App) में सोनहत ब्लॉक के 30 फीसदी शिक्षकों का पंजीयन नहीं हुआ है। क्योंकि वनांचल एरिया में मोबाइल नेटवर्क नहीं है। वहीं पंजीकृत शिक्षकों के मोबाइल में तकनीकी खराबी होने पर सुधार कराए जा रहे हैं। मामले की जानकारी राज्य शिक्षा कार्यालय को भेजी गई है।

ये भी पढ़ें

Tanisha Agrawal: गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कत्थक नृत्य की प्रस्तुति देगी अंबिकापुर की बेटी तनीषा अग्रवाल
अंबिकापुर
Tanisha Agrawal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 05:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / CG VSK App: सीजी वीएसके एप: कोरिया जिले के 30 फीसदी शिक्षक नेटवर्क से आउट, कैसे लगेगी ऑनलाइन हाजिरी?

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

मदिरा प्रेमियों को बड़ा झटका! इस तारीख को शुष्क दिवस घोषित, प्रदेशभर में बंद रहेंगी शराब दुकानें

शराब दुकानें रहेंगी बंद (photo source- Patrika)
कोरीया

Paddy procurement rule changed: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का बदल गया नियम, अब किसानों को करना होगा ये काम

धान खरीदी में गड़बड़ी! तीन केंद्रों में नहीं हुआ ऑनलाइन भौतिक सत्यापन, कलेक्टर की मॉनिटरिंग, फिर भी चूक कैसे?(photo-patrika)
कोरीया

Paddy procurement: धान खरीदी केंद्र प्रभारी को किया गया निलंबित, ऑफिसर बोले- ऐसी लापरवाही नहीं करेंगे बर्दाश्त

Paddy procurement
कोरीया

Shri Ram rice mill seal: श्रीराम राइस मिल में प्रशासन ने मारा छापा, 6 हजार 464 बोरी धान गायब, किया गया सील

Shri Ram rice mill seal
कोरीया

Illegal liquor factory: जंगल में संचालित थी देशी शराब की भट्ठी, हर दिन बनती थी 200 लीटर, नजारा देख आबकारी टीम के भी उड़े होश

Illegal liquor factory
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.