CG VSK App: सीजी वीएसके एप: कोरिया जिले के 30 फीसदी शिक्षक नेटवर्क से आउट, कैसे लगेगी ऑनलाइन हाजिरी?

भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह मोबाइल नेटवर्क की बात विधानसभा (CG VSK App) में भी उठा चुकीं हैं। विधानसभा में उन्होंने कहा था कि उनका क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा है तथा दो जिले में बंटा है। जहां 337 गांव में से 47 में टावर नहीं है। ऐसा लिखित उत्तर में कहा गया है। जबकि कुल 410 गांव हैं, जिसमें एमसीबी के 93 और कोरिया के 32 गांव में नेटवर्क नहीं है।