Tanisha Agrawal: गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कत्थक नृत्य की प्रस्तुति देगी अंबिकापुर की बेटी तनीषा अग्रवाल

अंबिकापुर। अंबिकापुर की गौरव अब अपनी चमक देश की राजधानी में बिखेरेगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में अंबिकापुर शहर की बेटी तनीषा अग्रवाल (Tanisha Agrawal) का चयन हुआ है। वह अपने समूह के साथ कत्थक नृत्य की प्रस्तुति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अन्य अतिथियों की मौजूदगी में यह प्रदर्शन होगा जो छत्तीसगढ़ व सरगुजा के लिए गौरव का पल होगा।