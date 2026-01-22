22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Tanisha Agrawal: गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कत्थक नृत्य की प्रस्तुति देगी अंबिकापुर की बेटी तनीषा अग्रवाल

Tanisha Agrawal: ध्वजारोहण के बाद दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में सामूहिक नृत्य के लिए तनीषा का हुआ है चयन, परिवार में खुशी की लहर

less than 1 minute read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 22, 2026

Tanisha Agrawal

Tanisha Agrawal Ambikapur (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। अंबिकापुर की गौरव अब अपनी चमक देश की राजधानी में बिखेरेगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में अंबिकापुर शहर की बेटी तनीषा अग्रवाल (Tanisha Agrawal) का चयन हुआ है। वह अपने समूह के साथ कत्थक नृत्य की प्रस्तुति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अन्य अतिथियों की मौजूदगी में यह प्रदर्शन होगा जो छत्तीसगढ़ व सरगुजा के लिए गौरव का पल होगा।

बता दें कि दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में यह प्रस्तुति प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के पश्चात होगी। कत्थक नृत्य की प्रस्तुति देने के लिए चयन होने से तनीषा (Tanisha Agrawal) व परिवार वालों में काफी हर्ष है।

तनीषा (Tanisha Agrawal) का कहना है कि वह देश की राजधानी में बड़ी संख्या में लोगों के सामने अपनी प्रस्तुति देंगी, यह उसके लिए गर्व का क्षण होगा। तनीषा का चयन किए जाने से शहरवासियों में भी हर्ष का माहौल है। अंबिकापुर का नाम एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित होगा।

Tanisha Agrawal: गणतंत्र की तैयारियां जोरों पर

इधर अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आयोजन होगा। गणतंत्र दिवस परेड के लिए पुलिस विभाग के अलावा विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों के छात्र-छात्राओं द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समारोह के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगीं।

ये भी पढ़ें

BJP leader threat: Video: भाजपा नेता अधिवक्ता ने नायब तहसीलदार को दी धमकी, कहा- आपके जैसे रोज 5 अधिकारी आते हैं, …बाजा बजा दूंगा…
अंबिकापुर
BJP leader threat

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 08:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Tanisha Agrawal: गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कत्थक नृत्य की प्रस्तुति देगी अंबिकापुर की बेटी तनीषा अग्रवाल

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Cold return: वेस्टर्न डिस्टरबेंस से फिर लौटी ठंड, अंबिकापुर का तापमान पहुंचा 6.3 डिग्री, जानें कब तक रहेगा असर

Cold return
अंबिकापुर

BJP leader threat: Video: भाजपा नेता अधिवक्ता ने नायब तहसीलदार को दी धमकी, कहा- आपके जैसे रोज 5 अधिकारी आते हैं, …बाजा बजा दूंगा…

BJP leader threat
अंबिकापुर

Super-30 Anand Kumar: Video: सुपर-30 के संस्थापक आनंद कुमार पहुंचे अंबिकापुर, कहा- कठिन परिस्थितियों में ही होता है बड़ा काम, यहां भी खोलेंगे सेंटर

Super-30 Anand Kumar
अंबिकापुर

Land fraud: 6 एकड़ सरकारी जमीन का कलेक्टर से परमिशन दिलाने के नाम पर 13.30 लाख की ठगी

Land fraud
अंबिकापुर

Online fraud: ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर युवक से 1.77 लाख की ठगी, म्यूल अकाउंट होल्डर गिरफ्तार

Online fraud
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.