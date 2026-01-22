Tanisha Agrawal: गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कत्थक नृत्य की प्रस्तुति देगी अंबिकापुर की बेटी तनीषा अग्रवाल

Tanisha Agrawal Ambikapur (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। अंबिकापुर की गौरव अब अपनी चमक देश की राजधानी में बिखेरेगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में अंबिकापुर शहर की बेटी तनीषा अग्रवाल (Tanisha Agrawal) का चयन हुआ है। वह अपने समूह के साथ कत्थक नृत्य की प्रस्तुति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अन्य अतिथियों की मौजूदगी में यह प्रदर्शन होगा जो छत्तीसगढ़ व सरगुजा के लिए गौरव का पल होगा।
बता दें कि दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में यह प्रस्तुति प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के पश्चात होगी। कत्थक नृत्य की प्रस्तुति देने के लिए चयन होने से तनीषा (Tanisha Agrawal) व परिवार वालों में काफी हर्ष है।
तनीषा (Tanisha Agrawal) का कहना है कि वह देश की राजधानी में बड़ी संख्या में लोगों के सामने अपनी प्रस्तुति देंगी, यह उसके लिए गर्व का क्षण होगा। तनीषा का चयन किए जाने से शहरवासियों में भी हर्ष का माहौल है। अंबिकापुर का नाम एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित होगा।
इधर अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आयोजन होगा। गणतंत्र दिवस परेड के लिए पुलिस विभाग के अलावा विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों के छात्र-छात्राओं द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समारोह के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगीं।
