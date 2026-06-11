राजनांदगांव के 9 गांव की महिलाएं कर्ज में दबीं, वन-धन योजना के तहत लगाया लाखों का चूना

वन-धन योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना था, लेकिन भुगतान अटकने से महिला समूह आर्थिक संकट में फंस गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 14 लाख रुपए की बकाया राशि महिलाओं को कब मिलेगी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी,यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो महिला समूहों का भरोसा सरकारी योजनाओं और वन उत्पाद कारोबार दोनों से उठ सकता है। महिलाओं की मांग है कि प्रशासन मामले की निष्पक्ष जांच कर बकाया राशि दिलाए तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे।