Public News: होली पर परेशानी का सफर, कई रूट की ट्रेनों में नो रूम, बस ही ऑप्शन

रायपुर से दिल्ली और हावड़ा रूट में जाने वाली कई ट्रेनों में अभी से ही नो रूम हो चुकी है। वहीं, अधिकतर ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। होली के दो दिन पहले ही रायपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन गाड़ी 12807 समता एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में 62, थर्ड एसी में 16 और सेंकड एसी में 8 वेटिंग चल रही है। इसी तरह गाड़ी 18237 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में 48, थर्ड एसी में 13 वेटिंग है। वहीं, रायपुर से हावड़ा जाने वाली गाड़ी 12809 हावड़ा मेल के स्लीपर कोच में 33 और बाकी सभी एसी कोच में नो रूम हो चुका है। इसी तरह गाड़ी 12129 आजाद हिंद एक्सप्रेस और अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस में नो रूम है।