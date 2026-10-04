नक्सल प्रभावित गांव से ब्राजील तक पहुंची हेमबती, 10 साल की उम्र में माता-पिता को खोया, अब देश के लिए खेलेगी जूडो

Hembati Nag Judo: नक्सल प्रभावित इलाके के छोटे से गांव से निकलकर 17 साल की हेमबती नाग अब अंतरराष्ट्रीय जूडो मैट पर देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। कोंडागांव के बड़ेकनेरा गांव की रहने वाली हेमबती ने महज सात साल के जूडो सफर में यह मुकाम हासिल किया है। 10 साल की उम्र में माता-पिता को खोने के बाद बालिका गृह में रहते हुए जूडो की ट्रेनिंग शुरू करने वाली हेमबती ने मुश्किल परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। लगातार मेहनत और अभ्यास के दम पर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के लिए कई पदक जीते। अब दिसंबर में ब्राजील में होने वाले वर्ल्ड स्कूल जूडो गेम्स में वह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।