छत्तीसगढ़ में जल्द हो सकती है प्रशासनिक सर्जरी! CM तक पहुंची शिकायतों की रिपोर्ट, अफसरों में हड़कंप

सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री स्तर पर भी शिविरों से प्राप्त फीडबैक की लगातार समीक्षा की जा रही है। जिन विभागों के खिलाफ शिकायतों का प्रतिशत अधिक है, वहां अलग से रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनों में यह देखा जा रहा है कि किन अधिकारियों के खिलाफ बार-बार शिकायतें आई हैं और किन क्षेत्रों में जन असंतोष अधिक है। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों के तबादले, जिम्मेदारी में बदलाव या विभागीय कार्रवाई जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।