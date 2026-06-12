12 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ में जल्द हो सकती है प्रशासनिक सर्जरी! CM तक पहुंची शिकायतों की रिपोर्ट, अफसरों में हड़कंप

Government Employees Complaint: सुशासन तिहार के बाद छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री तक शिकायतों की रिपोर्ट पहुंचने के बाद कई विभागों में तबादलों और कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है, जिससे अफसरों में हड़कंप है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

image

संतराम साहू

Jun 12, 2026

Sushasan Tihar

Sushasan Tihar: CM तक पहुंची शिकायतों की रिपोर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)

रायपुर@संतराम साहू। Sushasan Tihar: प्रदेश में सुशासन तिहार के समापन के बाद अब शासन का फोकस शिविरों में प्राप्त शिकायतों और आवेदनों के विश्लेषण पर केंद्रित हो गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, सुशासन तिहार के दौरान बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें सामने आने के बाद कई विभागों में व्यापक स्तर पर ट्रांसफर-पोस्टिंग की तैयारी शुरू कर दी गई है। सबसे अधिक बदलाव जिला और ब्लॉक स्तर के अमले में देखने को मिल सकते हैं।

बता दें कि 1 मई से 10 जून तक चले सुशासन तिहार में प्रदेशभर से 6 लाख 43 हजार 334 आवेदन आए हैं। जिसमें 4 लाख 17 हजार 111 मांग से संबंधित हैं, जबकि 26 हजार 223 आवेदन शिकायतों के हैं। हाल ही में शिक्षा विभाग ने डीईओ और बीईओ के ट्रांसफर किए हैं।

अधिकारियों-कर्मचारियों की शिकायतें

जानकारी के अनुसार सुशासन तिहार के दौरान प्रदेशभर में व्यक्तिगत समस्याओं के साथ-साथ राजस्व, पंचायत, नगरीय निकाय, जलापूर्ति, राशन कार्ड, पेंशन, निर्माण कार्यों में अनियमितता और अधिकारियों-कर्मचारियों की कार्यशैली से जुड़ी शिकायतें प्रमुख हैं। कई जिलों से ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां लोगों ने सीधे तौर पर स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही, भ्रष्टाचार, समय पर काम नहीं करने और जनता से दूरी बनाए रखने के आरोप लगाए हैं।

शिविरों में आए फीडबैक की हो रही समीक्षा

सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री स्तर पर भी शिविरों से प्राप्त फीडबैक की लगातार समीक्षा की जा रही है। जिन विभागों के खिलाफ शिकायतों का प्रतिशत अधिक है, वहां अलग से रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनों में यह देखा जा रहा है कि किन अधिकारियों के खिलाफ बार-बार शिकायतें आई हैं और किन क्षेत्रों में जन असंतोष अधिक है। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों के तबादले, जिम्मेदारी में बदलाव या विभागीय कार्रवाई जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

इन विभागों के शिकायतों की अलग से हो रही समीक्षा

सूत्रों के अनुसार राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खाद्य विभाग तथा सामाजिक कल्याण विभाग के आवेदनों की अलग-अलग समीक्षा की जा रही है। कई जिलों में कलेक्टरों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे लंबित शिकायतों और बार-बार सामने आ रही समस्याओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजें।

शिकायतों के कारणों की भी हो रही पड़ताल

सूत्रों का कहना है कि सरकार केवल शिकायतों के निराकरण तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उन कारणों की भी पड़ताल कर रही है जिनकी वजह से बड़ी संख्या में शिकायतें सामने आईं।

कार्य प्रदर्शन का होगा मूल्यांकन

राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि जिन जिलों में शिकायतों का आंकड़ा अपेक्षाकृत अधिक रहा है, वहां अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन का विशेष मूल्यांकन किया जाएगा। शासन की मंशा साफ है कि जनता से जुड़े विभागों में जवाबदेही बढ़े और सुशासन तिहार में मिली शिकायतों को भविष्य की प्रशासनिक सुधार प्रक्रिया का आधार बनाया जाए।

Sushasan Tihar 2026: माइक बंद करने के आरोप पर भिड़े कांग्रेस नेता और भाजपा विधायक, हुई तीखी बहस, Video वायरल

ये भी पढ़ें
Sushasan Tihar 2026

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Jun 2026 08:00 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में जल्द हो सकती है प्रशासनिक सर्जरी! CM तक पहुंची शिकायतों की रिपोर्ट, अफसरों में हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

250 MBBS सीटों पर ब्रेक! छत्तीसगढ़ के 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को नहीं मिली NMC मान्यता, जानिए वजह

NMC Recognition, MBBS Seats, MBBS Admission 2026
रायपुर

रायपुर में प्री-मानसून बारिश ने मचाई तबाही, तेज अंधड़ से कई जगह नुकसान, जानें आज कैसा रहेगा मौसम

Monsoon in Chhattisgarh
रायपुर

Chhattisgarh Pre-Monsoon: रायपुर में प्री-मानसून की धमाकेदार एंट्री, झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज

Chhattisgarh Pre-Monsoon
रायपुर

रायपुर की ‘लेडी क्राइम क्वीन’ पर पुलिस का प्रहार, मुस्कान रात्रे का 6 जिलों में घुसने पर रोक

Muskan Ratre Externment Order
रायपुर

रायपुर के MG रोड पर बढ़ती जा रही है आग! बिल्डिंग की तीसरी मंजिल तक पहुंचीं लपटें, काबू पाना मुश्किल

MG Road Fire Incident
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.