Bhilai News: घर तिरंगा अभियान में अभिनेत्री जयाप्रदा और प्रीति हुईं शामिल, तेलुगू में बोलीं…!

Bhilai News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में जिला भाजपा ने वैशाली नगर विधानसभा में बुधवार को भव्य तिरंगा रैली निकाली। इसमें वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के निमंत्रण पर बालीवुड की सिने अभिनेत्री जयाप्रदा और प्रीति झंगियानी भी भिलाई पहुंची और तिरंगा यात्रा का हिस्सा बनीं।
दोनों अभिनेत्रियों ने कहा कि वैशाली नगर विधायक का हर कार्यक्रम अनूठा होता है। स्वच्छता वीर समान, महिला समान, शिक्षक समान, डाक्टर्स समान, एक पेड़ मां के नाम और तिरंगा यात्रा कार्यक्रम किया है। इसलिए कलाकार उनके निमंत्रण पर लगातार भिलाई आते हैं।
सिने अभिनेत्री जया प्रदा के स्वागत में आंध्र समाज के लोग जलेबी चौक पर एकत्रित हो उनका अभिनंदन किया। इस दौरान तेलुगू में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए जयाप्रदा ने वैशाली नगर विधायक की क्षेत्र की जनता को लेकर लगातार सक्रियता पर आश्चर्य जताया। अभिनेत्री प्रीति झंगियानी ने कहा कि 2019 में वह एक कार्यक्रम में दो घंटे के लिए भिलाई आईं थीं। वैशाली नगर भिलाई क्षेत्र को आज करीब से देखा और यहां के युवा नेतृत्व विधायक की कार्यप्रणाली ने उन्हें खासा प्रभावित किया।
वैशाली नगर विधानसभा की तिरंगा यात्रा शाम को निकली और मिलन चौक, शीतला काप्लेक्स, सर्कुलर मार्केट, जवाहर मार्केट, पावर हाऊस, विजय काप्लेक्स, फल मंडी होते हुए लिंक रोड से जलेबी चौक पहुंची। नुक्कड़ सभा को विधायक रिकेश व सिने अभिनेत्री जया व प्रीति ने संबोधित किया।