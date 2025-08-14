Bhilai News: घर तिरंगा अभियान में अभिनेत्री जयाप्रदा और प्रीति हुईं शामिल, तेलुगू में बोलीं…!

सिने अभिनेत्री जया प्रदा के स्वागत में आंध्र समाज के लोग जलेबी चौक पर एकत्रित हो उनका अभिनंदन किया। इस दौरान तेलुगू में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए जयाप्रदा ने वैशाली नगर विधायक की क्षेत्र की जनता को लेकर लगातार सक्रियता पर आश्चर्य जताया। अभिनेत्री प्रीति झंगियानी ने कहा कि 2019 में वह एक कार्यक्रम में दो घंटे के लिए भिलाई आईं थीं। वैशाली नगर भिलाई क्षेत्र को आज करीब से देखा और यहां के युवा नेतृत्व विधायक की कार्यप्रणाली ने उन्हें खासा प्रभावित किया।