धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम और बस्तर के बदलाव पर रमन सिंह से चर्चा, विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन प्रेम साई से हुई मुलाकात

Prem Sai Maharaj: छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉ. रमन सिंह जी से माँ मातंगी दिव्य धाम के पीठाधीश परम् पूज्य डॉ. प्रेमासाई महाराज जी ने विधानसभा निवास में शिष्टाचार भेंट कर विभिन्न समसामयिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विषयों पर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा की। परम् पूज्य डॉ. प्रेमासाई महाराज ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के अध्यक्षीय नेतृत्व में पारित धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम जैसे ऐतिहासिक एवं जनहितकारी निर्णय की सराहना करते हुए इसे भारतीय संस्कृति, धार्मिक स्वतंत्रता एवं सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। परम् पूज्य गुरुदेव डॉ प्रेमासाईं महाराज जी विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को 13 जुलाई से प्रारंभ हो रहे विधानसभा सत्र के कुशल संचालन के लिए मंगलकामना दी।