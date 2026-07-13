Chhattisgarh News: पंडवानी गायिका तीजन बाई की अस्थियां विसर्जित,प्रयागराज में संगम तट पर परिजनों ने दी अंतिम विदाई

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन का माहौल भावुक रहा। प्रदेश की महान पंडवानी गायिका और पद्मविभूषण से सम्मानित तीजन बाई को विधानसभा में 30 मिनट से अधिक समय तक श्रद्धांजलि दी गई। यह श्रद्धांजलि आज दिवंगत हस्तियों को दी गई श्रद्धांजलियों में सबसे लंबी रही।सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने एक स्वर में तीजन बाई के कला, संस्कृति और समाज के प्रति योगदान को याद किया। कई विधायकों ने उनसे जुड़े संस्मरण साझा किए और उन्हें छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान बताया।