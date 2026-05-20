Elephants in Surguja: 13 हाथियों के दल ने उदयपुर क्षेत्र में 4 किसानों की फसल की चौपट, वन विभाग ने लोगों से ये कहा

उदयपुर. सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र के बासेन सर्किल अंतर्गत सरमा बीट क्षेत्र में 13 हाथियों (Elephants news) का दल लगातार विचरण कर रहा है। दल में 6 मादा हाथी व 6 शावक भी शामिल हैं। हाथियों ने चकेरी गांव में पहुंचकर 4 किसानों की फसलें चौपट कर दीं। इधर वन विभाग हाथियों के दल पर निगरानी बनाए हुए हैं। उन्होंने ग्रामीणों को हाथियों के नजदीक नहीं जाने व छेडऩे से मना किया है। वन विभाग का कहना है कि हाथियों के विचरण के दौरान कोई भी जंगल की ओर न जाएं।