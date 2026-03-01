Hemp smuggling: स्कॉर्पियो में रखा था 2.80 लाख का गांजा, ग्राहक से पहले पहुंची पुलिस, 4 तस्कर दीवार फांदकर फरार, नाबालिग गिरफ्तार

अंबिकापुर. शहर के बांस बाड़ी के पास 4 युवक व एक नाबालिग स्कॉर्पियो वाहन में 14 किलो गांजा रखकर बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस (Hemp smuggling) मौके पर पहुंची। पुलिस के देखकर 4 आरोपी बांसबाड़ी का बाउंड्रीवॉल फांद कर भागने में सफल रहे। जबकि पुलिस ने मौके से एक नाबालिग को पकड़ा है। पुलिस ने वाहन से 2 लाख 80 लाख हजार का गांजा तथा स्कॉर्पियो जब्त किया है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।