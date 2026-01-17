CG News: राशन दुकान में बड़ी गड़बड़ी, मृतकों के नाम पर राशन आहरण का गंभीर आरोप, पोर्टल में अब भी जिंदा

जानकारी के अनुसार, राशन दुकान के पोर्टल में बतासो बाई और लवांगो के नाम से राशन वितरण दर्ज है। जबकि बतासो बाई की मृत्यु 20 मई 2023 को हो चुकी है और लवांगो की मौत वर्ष 2021 में ही हो गई थी। इसके बावजूद दोनों मृतकों के नाम से हर माह करीब 35 किलो शासकीय राशन उठाया जा रहा है।