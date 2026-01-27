Court news: नशीली दवाइयों की बिक्री करते पकड़ा गया, कोर्ट ने दिया 10 साल कठोर कारावास, 1 लाख रुपए अर्थदंड भी

गौरतलब है कि कोतवाली पुलिस को 9 अप्रैल 2025 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम देवनगर नवापारा निवासी मोहम्मद इस्माइल अंसारी अपने घर के पास में नशीली दवाइयों (Court news) की बिक्री कर रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची जहां मोहम्मद इस्माइल अंसारी पिता स्व. रमजान अंसारी उम्र 32 वर्ष के कब्जे से 187 नग रेक्सोजेसिक व 178 नग एविल इंजेक्शन जब्त किए गए।