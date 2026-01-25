Liquor smuggling in Car: Video: प्रेस लिखी लग्जरी कार से की जा रही थी शराब की तस्करी, 1 गिरफ्तार, अंधेरे में एक फरार

अंबिकापुर. दरिमा थाना क्षेत्र के अड़ची नवानगर पुलिया के पास आबकारी विभाग ने 15 पेटी शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। जबकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। तस्करों ने प्रेस लिखी लग्जरी कार से एमपी की गोवा शराब की तस्करी (Liquor smuggling in Car) कर रहे थे। जब्त शराब की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। आबकारी विभाग कंट्रोल टीम द्वारा फरार आरोपी की तलाश की जा रही है, जबकि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।