अंबिकापुर

Liquor smuggling in Car: Video: प्रेस लिखी लग्जरी कार से की जा रही थी शराब की तस्करी, 1 गिरफ्तार, अंधेरे में एक फरार

Liquor smuggling in Car: आबकारी विभाग की टीम ने कार से 15 पेटी शराब किया जब्त, 1 लाख रुपए है कीमत, दरिमा थाना क्षेत्र के नवानगर पुलिया के पास टीम ने रुकवाई थी कार

Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 25, 2026

Liquor smuggling in car

Liquor smuggler arrested (Photo- Video grab)

अंबिकापुर. दरिमा थाना क्षेत्र के अड़ची नवानगर पुलिया के पास आबकारी विभाग ने 15 पेटी शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। जबकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। तस्करों ने प्रेस लिखी लग्जरी कार से एमपी की गोवा शराब की तस्करी (Liquor smuggling in Car) कर रहे थे। जब्त शराब की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। आबकारी विभाग कंट्रोल टीम द्वारा फरार आरोपी की तलाश की जा रही है, जबकि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

शनिवार की रात को आबकारी विभाग की कंट्रोल टीम गश्त पर निकली थी। इस दौरान आबकारी उपनिरीक्षक अनिल गुप्ता को मुखबिर से जानकारी मिली कि दरिमा क्षेत्र में प्रेस लिखी लग्जरी कार (Liquor smuggling in Car) से अंगे्रजी शराब की तस्करी की जा रही है।

सूचना पर टीम ने दरिमा थाना क्षेत्र के अड़ची नवानगर पुलिया के पास घेराबंदी कर संदेहास्पद कार को रोका। इस दौरान कार में सवार एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर फरार (Liquor smuggling in Car) हो गया। जबकि दूसरे व्यक्ति का हिरासत में लेकर कार की तलाशी ली गई।

कार में 15 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब मिली, जिसमें एमपी का लेबल लगा हुआ था। 15 पेटी में कुल 135 लीटर शराब थी, जिसे टीम ने जब्त किया है। जब्त शराब (Liquor smuggling in Car) की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है।

Liquor smuggling in Car: रंजीत रह चुका है शराब दुकान का कर्मचारी

आबकारी विभाग की टीम ने शराब (Liquor smuggling in Car) सहित कार को जब्त किया है। आरोपी रंजीत सिंह उर्फ लड्डू सिंह मूलत: बिहार के नबीनगर का रहने वाला है और अंबिकापुर सुभाषनगर में रहकर शराब की तस्करी करने का काम करता है।

रंजीत पूर्व में शासकीय शराब दुकान अंबिकापुर में काम कर चुका है। किसी मामले को लेकर 3 से 4 वर्ष पूर्व कंपनी द्वारा उसे निकाल दिया गया था। आबकारी टीम ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Liquor smuggling in Car: Video: प्रेस लिखी लग्जरी कार से की जा रही थी शराब की तस्करी, 1 गिरफ्तार, अंधेरे में एक फरार

