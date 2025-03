Fight for rights: महिला आयोग का प्रयास रंग लाया, पति ने दिए भरण-पोषण के 5 लाख

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ( Chhattisgarh State Women Commission ) का प्रयास रंग लाया। महिला (The woman) ने आयोग ( commission ) से सहायता मांगी और इस पर आयोग ने पति को समझाया। इसके बाद आरोपी पति ने दोनों बच्चों के भरण-पोषण के लिए ( maintenance of both the children) प्रति माह 6 हजार रुपये देने का प्रस्ताव रखा। भरण-पोषण की पहली किस्त महिला को दी ।