Nakti Village: घर टूट गया तो क्या हुआ, दोबारा बनेगा, पीड़ितों का दर्द सुन भूपेश और बैज ने दिया साथ का भरोसा

रायपुर@राहुल जैन। Nakti Village: राजधानी से लगे नकटी गांव में अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद मंगलवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने टूटे घरों का निरीक्षण किया और वही चौपाल लगाकर पीड़ित परिवारों के दर्द को समझा। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ेगी। इसके लिए जल्द ही कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा और विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा।