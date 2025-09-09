कैबिनेट में 14 मंत्रियों वाली दोनों याचिकाओं की सुनवाई एकसाथ, तीन सप्ताह बाद होगी सुनवाई

CG Cabinet: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में 14 वें मंत्री की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को हाईकोर्ट में प्रस्तुत हुई। कोर्ट ने पूर्व में दायर बसदेव चक्रवर्ती की जनहित याचिका के साथ ही इस प्रकरण की सुनवाई के निर्देश दिए हैं।
कांग्रेस के मीडिया सेल प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने राज्य सरकार द्वारा 14वें मंत्री के तौर पर राजेश अग्रवाल की नियुक्ति को चुनौती देते हुए अधिकार पृच्छा (को-वारंटो) याचिका दायर की है। कोर्ट ने इसी संदर्भ में दायर जनहित याचिका के साथ मामले की सुनवाई के निर्देश दिए हैं।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में पिछली सुनवाई में शासन की ओर से अधिवक्ताओं ने बताया कि मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल से जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें अनुच्छेद 164 (1 ए) की व्याख्या होनी है।
याचिकाकर्ता ने इस पर हाईकोर्ट से दो सप्ताह का समय मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट से मामले में कोई दिशा निर्देश लाने तक याचिका खारिज न करने का अनुरोध किया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को समय देते हुए अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद रखी है।