Online Satta Racket: IPL सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़, लाखों कैश और कीमती सामान समेत 8 सटोरिए गिरफ्तार

Online Satta Racket: पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई केवल शुरुआती कड़ी है और जांच का दायरा अन्य थाना क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जा रहा है। इस नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और मोबाइल डेटा के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में सभी आवश्यक साक्ष्यों को सुरक्षित कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आईपीएल के दौरान शहर में बड़े पैमाने पर ऑनलाइन सट्टेबाजी का खुलासा इस कार्रवाई से हुआ है, जो कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती थी।