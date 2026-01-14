पति की गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर युवक ने महिला से बनाए शारीरिक संबंध, प्रेग्नेंट हुई तो हुआ बड़ा कांड

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि इस दौरान वह गर्भवती हो गई, जिसके बाद आरोपी ने दबाव बनाकर जबरन गर्भपात करा दिया। इसके बाद पुनः गर्भ ठहरने पर एक बच्ची का जन्म हुआ। आरोप है कि आरोपी ने नवजात बच्ची को अपहरण कर लेने की धमकी दी और शिकायत करने पर जान से मरवाने की बात कहकर पीड़िता को लंबे समय तक चुप रहने के लिए मजबूर किया। इस दौरान आरोपी द्वारा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना लगातार जारी रही।