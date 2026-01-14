पति की गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर युवक ने महिला से बनाए शारीरिक संबंध, प्रेग्नेंट हुई तो हुआ बड़ा कांड

पति की गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर महिला का शोषण (demo pic)
Crime News: बिलासपुर के एक थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, जबरन गर्भपात और मानसिक-शारीरिक उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर महिला की मजबूरी का फायदा उठाकर लंबे समय तक शोषण करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप हैं।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने 12 जनवरी को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसका विवाह वर्ष 2003 में हुआ था और उसके दो बच्चे हैं। कुछ समय पहले उसके पति घर से लापता हो गए थे। पति की तलाश के दौरान उसकी पहचान एक सहेली के माध्यम से राजीव शर्मा (42 वर्ष), निवासी राजकिशोर नगर, शक्ति चौक के पास, से हुई।
आरोपी ने खुद को मददगार बताते हुए पीड़िता से फोन पर बातचीत शुरू की और पति को ढूंढने में सहायता का भरोसा दिलाया। इसी दौरान उसने महिला की मजबूरी का फायदा उठाते हुए धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ाईं और शादी का झांसा देने लगा। पीड़िता के अनुसार, वर्ष 2022 में आरोपी उसे राजकिशोर नगर स्थित अपने घर ले गया, जहां डराने-धमकाने के बाद उसने जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि इस दौरान वह गर्भवती हो गई, जिसके बाद आरोपी ने दबाव बनाकर जबरन गर्भपात करा दिया। इसके बाद पुनः गर्भ ठहरने पर एक बच्ची का जन्म हुआ। आरोप है कि आरोपी ने नवजात बच्ची को अपहरण कर लेने की धमकी दी और शिकायत करने पर जान से मरवाने की बात कहकर पीड़िता को लंबे समय तक चुप रहने के लिए मजबूर किया। इस दौरान आरोपी द्वारा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना लगातार जारी रही।
कई वर्षों तक भय और दबाव में रहने के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस का दरवाजा खटखटाया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित जांच शुरू की और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। प्राथमिक जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर आरोपी राजीव शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी, जबरन गर्भपात सहित अन्य संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति तो शामिल नहीं था।
