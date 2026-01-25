CG Dhan Kharidi: धान तैयार, फिर भी खरीदी नहीं… मंडी व्यवस्था से किसान त्रस्त, किसानों में बढ़ता आक्रोश

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पाली विकासखंड के ग्राम नोनबिर्रा में धान खरीदी व्यवस्था किसानों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। उपार्जन केंद्र में भरपूर आवक होने के बावजूद किसान अपना धान बेचने में असमर्थ हैं। मंडी संचालकों और संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए निर्देशों के चलते खरीदी प्रक्रिया बाधित हो रही है, जिससे किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।