गांव की महिलाएं बनीं जल सुरक्षा की पहरेदार, अब सिर्फ पानी नहीं.. उसकी शुद्धता भी तय करेंगी ‘जल बहिनी’

राजनांदगांव में शुरू हुआ जल बहिनी मिशन यह साबित कर रहा है कि अगर योजनाओं को गांव की जमीन से जोड़ा जाए, तो उनका असर भी गहरा होता है। जब गांव की महिलाएं खुद पानी की शुद्धता की जिम्मेदारी संभालती हैं, तो यह सिर्फ एक योजना नहीं रहती, बल्कि जन-आंदोलन बन जाती है। आने वाले समय में यह मॉडल न केवल ग्रामीण स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, बल्कि पूरे प्रदेश में जल सुरक्षा की नई दिशा भी तय कर सकता है।