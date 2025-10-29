CG News: जंगली जानवरों पर शिकारियों का कहर! वन विभाग ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक फरार

CG News: पकड़े गए आरोपियों में मानस लाल, होरीलाल, नरेंद्र कुमार, सुकवारा बाई और सूरज शामिल हैं। सभी उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम संडैल के रहने वाले हैं। प्रारंभिक जांच के आधार पर वन विभाग की ओर से बताया गया है कि जंगली सूअर का शिकार करने के लिए आरोपी करंट लगाते थे। खेतों में अभी धान की फसल लगी हुई है। फसल को चरने के लिए आसपास के क्षेत्रों से जंगली सुअर आते हैं। यह देखकर सैंडल के पांच लोगों ने योजना बनाई। टिफीन बम बिछाकर सुअर का शिकार किया।