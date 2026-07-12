Bijapur Crime News: विवाहिता महिला से था युवक का प्रेम संबंध, मिलने के बहाने बुलाया फिर चाकू-पत्थरों से हमला कर कुएं में फेंका

Crime News: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में प्रेम संबंध से जुड़ा एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। मिरतुर थाना क्षेत्र में एक युवक पर कथित तौर पर चाकू और पत्थरों से हमला करने के बाद उसे कुएं में फेंक दिए जाने का आरोप है। गंभीर रूप से घायल युवक को पहले बीजापुर जिला अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज अस्पताल जगदलपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।