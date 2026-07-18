शुक्रवार को शहर की बदहाली पूरी तरह उजागर हो गई जब शहर जलमग्न होने के साथ बिजली भी दिन भर गुल रही। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने 8 जुलाई को सुनवाई में ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव, बिजली कंपनी के एमडी और बिलासपुर नगर निगम आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने और 30 जुलाई 2026 तक ठोस प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।