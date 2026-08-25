25 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोंडागांव

Ladakh Marathon: उम्र को हराकर लद्दाख मैराथन की चुनौती पूरी करने को तैयार, कोंडागांव के 58 और 70 वर्षीय धावक लगाएंगे दौड़

marathon: कोंडागांव के 58 वर्षीय संतोष साहू और 70 वर्षीय ज्वाला प्रसाद शर्मा लद्दाख मैराथन में दौड़ लगाएंगे। 11,500 फीट की ऊंचाई पर 42.195 किमी दौड़कर युवाओं को देंगे प्रेरणा।
2 min read
Google source verification

कोंडागांव

image

Love Sonkar

Aug 25, 2026

Ladakh Marathon

धावक संतोष साहू और ज्वाला प्रसाद शर्मा (Photo Patrika)

Senior Citizen Marathon: कोंडागांव जिले के दो वृद्ध धावक संतोष साहू (58) और ज्वाला प्रसाद शर्मा (70) अपनी उम्र को धता बताते हुए न सिर्फ कई स्पर्धाओं में पदक जीत चुके हैं, बल्कि अब लद्दाख मैराथन में छत्तीसगढ़ और कोंडागांव का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी में हैं। पेशे से मैकेनिक संतोष साहू और सेवानिवृत्त शिक्षक ज्वाला प्रसाद शर्मा का जज्बा युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। संतोष साहू, जिन्हें संतु के नाम से भी जाना जाता है, ने अंडमान में हुई 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में नंगे पांव हिस्सा लिया और समुद्र किनारे दौड़ पूरी कर स्वर्ण पदक जीता था। अब यह जोड़ी दुनिया की सबसे कठिन मानी जाने वाली लद्दाख मैराथन में भाग लेगी।

जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है

यह दौड़ 11,500 फुट की ऊंचाई पर 42.195 किलोमीटर पथरीले रास्तों पर होती है, जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है। जब संतोष साहू से उनकी उम्र को लेकर सवाल किया जाता है, तो वे कहते हैं, ’’इसी उम्र में ही तो करना है।’’ वे युवाओं को नशे से दूर रहने, उम्र को बहाना न बनाने और प्रतिदिन कम से कम एक किलोमीटर दौडऩे का संदेश देते हैं। उनका मानना है कि शरीर का इंजन रोज चलाना पड़ता है और एक दोस्त जो साथ दौड़ता है, वह सौ डॉक्टर से बेहतर है। उन्होंने कहा, ’’रुकना मना है, झुकना मना है। उम्र कोई बाधा नहीं, उसे हराने का हौसला हमारे पास है। धावक सन्तोष साहू ने बताया कि, 13 सितंबर को उनका फुल मैराथन है जिसके लिए वह 4 सितंबर को यहां से रवाना होंगे और सप्ताहभर रहकर वह अपने शरीर को वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार डालेंगे।

लद्दाख मैराथन: विश्व की सबसे ऊंची दौड़

लद्दाख मैराथन को विश्व की सबसे ऊंची और कठिन मैराथन में से एक माना जाता है। यह दौड़ लेह शहर के आसपास 11,500 फुट से अधिक की ऊंचाई पर आयोजित होती है। ऑक्सीजन की कमी, पथरीले रास्ते और अप्रत्याशित मौसम इसे अत्यधिक चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। इसमें भाग लेने वाले धावकों को शारीरिक और मानसिक रूप से अपूर्व सहनशक्ति की आवश्यकता होती है, जो उनकी ²ढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Aug 2026 07:13 pm

Published on:

25 Aug 2026 07:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / Ladakh Marathon: उम्र को हराकर लद्दाख मैराथन की चुनौती पूरी करने को तैयार, कोंडागांव के 58 और 70 वर्षीय धावक लगाएंगे दौड़

बड़ी खबरें

View All

कोंडागांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Kedar Kashyap Convoy Accident: वन मंत्री के काफिले की फॉलो वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 2 लोग घायल, कोंडागांव अस्पताल में भर्ती

Kedar Kashyap news
कोंडागांव

सड़क नहीं तो स्कूल छूटा, पानी नहीं तो झरिया सहारा… बेडमापारा के ग्रामीणों की अनसुनी कहानी

Keshkal News
Patrika Special News

कोंडागांव में बड़ा सड़क हादसा, रॉयल बस और ट्रक की टक्कर के बाद मची अफरा-तफरी, 12 से अधिक यात्री घायल

Road Accident
कोंडागांव

नक्सल क्षेत्र की गनेशी ने बकरियों से बदली अपनी किस्मत, 10 से शुरू हुआ सफर पहुंचा 200 के पार, अब दूसरों को ऐसे बना रहीं आत्मनिर्भर

Ganesi Markam Success Story
Patrika Special News

फरसगांव में मूसलाधार बारिश का असर! सड़क-पुल बहने से दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा

Bridge Collapse
कोंडागांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.