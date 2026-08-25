Ladakh Marathon: उम्र को हराकर लद्दाख मैराथन की चुनौती पूरी करने को तैयार, कोंडागांव के 58 और 70 वर्षीय धावक लगाएंगे दौड़

यह दौड़ 11,500 फुट की ऊंचाई पर 42.195 किलोमीटर पथरीले रास्तों पर होती है, जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है। जब संतोष साहू से उनकी उम्र को लेकर सवाल किया जाता है, तो वे कहते हैं, ’’इसी उम्र में ही तो करना है।’’ वे युवाओं को नशे से दूर रहने, उम्र को बहाना न बनाने और प्रतिदिन कम से कम एक किलोमीटर दौडऩे का संदेश देते हैं। उनका मानना है कि शरीर का इंजन रोज चलाना पड़ता है और एक दोस्त जो साथ दौड़ता है, वह सौ डॉक्टर से बेहतर है। उन्होंने कहा, ’’रुकना मना है, झुकना मना है। उम्र कोई बाधा नहीं, उसे हराने का हौसला हमारे पास है। धावक सन्तोष साहू ने बताया कि, 13 सितंबर को उनका फुल मैराथन है जिसके लिए वह 4 सितंबर को यहां से रवाना होंगे और सप्ताहभर रहकर वह अपने शरीर को वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार डालेंगे।