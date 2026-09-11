‘हैलो… आपका UPI काम नहीं कर रहा?’ फोन के बाद खुली WhatsApp फाइल, और खाते से पार हो गए 1 लाख

UPI Cyber ​​Fraud: साइबर ठग अब बैंक और यूपीआई की तकनीकी समस्या का समाधान करने के बहाने लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। ऐसी ही एक घटना में पीड़ि़त ने यूपीआई काम नहीं करने की शिकायत करने के लिए बैंक के नाम से उपलब्ध एक फर्जी ऐप डाउनलोड कर लिया। इसके बाद ठगों ने उसे फोन कर भरोसे में लिया और व्हाट्सएप पर भेजी गई फाइल खोलने के निर्देश दिए। बताए गए निर्देशों का पालन करते ही मोबाइल हैक हो गया और बैंक खाते से एक लाख रुपए एक ही झटके में पार हो गए।