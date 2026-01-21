साइबर ठगों का नया खेल.. UPI के जरिए महिला को लगाया 2 लाख का चूना, आरोपी गिरफ्तार

Fraud News: यूपीआई के माध्यम से लाखों रुपए चुराने वाले आरोपी आयुष डागा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हैं। पुलिस के अनुसार पीडि़त महिला ने आजाद चौक थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला 13 जनवरी को सुबह ट्रेन से रायपुर रेलवे स्टेशन में उतरकर अपने घर जाने के लिए ऑटो में बैठी। घर पहुंचने पर देखा कि बैग में उसका मोबाइल फोन नहीं था। उसने नंबर को बंद कराकर फिर से उसी नंबर का सिम लेकर फोन को चालू कराया। फोन में उसके बैंक खाता से 5,000 निकालने का मैसेज आया।