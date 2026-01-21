21 जनवरी 2026,

बुधवार

रायपुर

साइबर ठगों का नया खेल.. UPI के जरिए महिला को लगाया 2 लाख का चूना, आरोपी गिरफ्तार

Fraud News: UPI के जरिए शहर की एक महिला को 2 लाख का चूना लगाया है। पीड़ित महिला को इसकी जानकारी तब हुई जब नया मोबाइल नबंर जारी किया..

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jan 21, 2026

प्रतीकात्मक फोटो

UPI के जरिए महिला को लगाया 2 लाख का चूना ( प्रतीकात्मक फोटो )

Fraud News: यूपीआई के माध्यम से लाखों रुपए चुराने वाले आरोपी आयुष डागा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हैं। पुलिस के अनुसार पीडि़त महिला ने आजाद चौक थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला 13 जनवरी को सुबह ट्रेन से रायपुर रेलवे स्टेशन में उतरकर अपने घर जाने के लिए ऑटो में बैठी। घर पहुंचने पर देखा कि बैग में उसका मोबाइल फोन नहीं था। उसने नंबर को बंद कराकर फिर से उसी नंबर का सिम लेकर फोन को चालू कराया। फोन में उसके बैंक खाता से 5,000 निकालने का मैसेज आया।

​आरोपी गिरफ्तार

स्टेटमेंट निकालकर देखा तो उसके बैंक खाते से यूपीआई के माध्यम से 13 जनवरी से 16 जनवरी के मध्य कुल 2,26,562 रुपए निकाल लिए गए थे। पुलिस ने आरोपी की पहचान आयुष डागा हीरापुर कबीर नगर निवासी के रूप में की। पतासाजी कर पुलिस ने उसे पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने एक अन्य साथी के साथ मिलकर उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकारा।

नगदी 70 हजार बरामद

आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की नकदी रकम 70,000 तथा प्रकरण से संबंधित मोबाइल फोन एवं 1 दोपहिया वाहन जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्रवाई की। प्रकरण में संलिप्त एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। आरोपी पूर्व में चोरी के लगभग 1 दर्जन प्रकरणों में रायपुर के कबीर नगर थाना , पुरानी बस्ती थाना , कोतवाली सहित मध्य-प्रदेश के ग्वालियर, महाराष्ट्र के गोंदिया एवं उडीसा से जेल की सजा काट चुका है।

Updated on:

21 Jan 2026 02:51 pm

Published on:

21 Jan 2026 02:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / साइबर ठगों का नया खेल.. UPI के जरिए महिला को लगाया 2 लाख का चूना, आरोपी गिरफ्तार

