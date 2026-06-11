Petrol Diesel Crisis: कई पंपों में पेट्रोल-डीजल सप्लाई बंद, दंतेवाड़ा में मचा हड़कंप, जारी हुई वैकल्पिक सूची

दंतेवाड़ा जिले में HPCL के मुख्य आपूर्ति केंद्र में तकनीकी समस्या के कारण कई पेट्रोल और डीजल पंपों की सप्लाई अस्थायी रूप से बाधित हो गई है। हालांकि प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए वैकल्पिक पेट्रोल पंपों की सूची जारी कर दी है, जिससे आम नागरिकों, किसानों और आवश्यक सेवाओं को ईंधन की कमी का सामना न करना पड़े। कंपनी द्वारा जल्द ही आपूर्ति व्यवस्था को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे जल्द ही स्थिति पूरी तरह बहाल होने की उम्मीद है।