New Underpass Project: राजस्थान के इस शहर में 50 करोड़ से बनेंगे दो अंडरपास, JDA देगा जनता को जाम से राहत

जेडीए के अनुसार, निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित रूट का विस्तृत सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे के माध्यम से ट्रैफिक फ्लो, स्थानीय जरूरतों और संभावित समस्याओं का आकलन किया जाएगा, ताकि अंडरपास का डिजाइन अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाया जा सके। परियोजना के पूरा होने के बाद शहरवासियों को ट्रैफिक जाम से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही यातायात सुगम होने से समय की बचत होगी और शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर बनेगी।