Ajmer : लड्डू और बाटी खाने के बाद 100 से अधिक लोग बीमार, अस्पताल में मची अफरा-तफरी

घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी सक्रिय हो गई। अधिकारियों ने गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और भोजन में इस्तेमाल किए गए खाद्य पदार्थों की जानकारी जुटाई । प्रारंभिक जांच में मामला फूड पॉइजनिंग का माना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने भोजन के नमूने जांच के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी है । फिलहाल अधिकांश मरीजों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है । प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है।