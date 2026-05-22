22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Ajmer : लड्डू और बाटी खाने के बाद 100 से अधिक लोग बीमार, अस्पताल में मची अफरा-तफरी

Ajmer Food Poisoning : अजमेर जिले के मेवदाकलां क्षेत्र के कन्नौज गांव में सामूहिक भोज के दौरान विषाक्त भोजन खाने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। रात्रि जागरण के बाद आयोजित भोज में शामिल हुए 100 से अधिक लोग अचानक बीमार पड़ गए।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

kamlesh sharma

May 22, 2026

ajmer food poisoning

अस्पताल में उपचाररत बीमार हुए मरीज। फोटो पत्रिका

Ajmer Food Poisoning : अजमेर जिले के मेवदाकलां क्षेत्र के कन्नौज गांव में सामूहिक भोज के दौरान विषाक्त भोजन खाने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। रात्रि जागरण के बाद आयोजित भोज में शामिल हुए 100 से अधिक लोग अचानक बीमार पड़ गए। महिला, पुरुष और बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोगों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और घबराहट की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और परिजन बीमार लोगों को अस्पतालों की ओर लेकर दौड़ पड़े।

जानकारी के अनुसार गांव में गुरुवार रात धार्मिक जागरण आयोजित किया गया था। जागरण में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। इसके बाद शुक्रवार सुबह सामूहिक भोज रखा गया, जिसमें लोगों को लड्डू, बाटी और छाछ परोसी गई । भोज समाप्त होने के कुछ देर बाद ही कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी । शुरुआत में कुछ लोगों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हुई, लेकिन थोड़ी ही देर में बीमारों की संख्या तेजी से बढ़ गई।

गांव में मचा हड़कंप

घटना की सूचना फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। कई लोग बेहोशी और घबराहट की हालत में नजर आए। परिजन और ग्रामीण निजी वाहनों तथा एंबुलेंस की मदद से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में जुट गए। बड़ी संख्या में मरीजों को बघेरा, जूनिया और केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया ।

एक साथ इतने मरीज पहुंचने से अस्पतालों में भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया। चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मचारियों को अतिरिक्त व्यवस्थाएं करनी पड़ीं । अस्पताल प्रशासन ने तत्काल अतिरिक्त बेड और उपचार की व्यवस्था कर मरीजों का इलाज शुरू किया। कई मरीजों की हालत बिगड़ने पर उन्हें निगरानी में रखा गया।

स्वास्थ्य विभाग की टीम हुई सक्रिय

घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी सक्रिय हो गई। अधिकारियों ने गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और भोजन में इस्तेमाल किए गए खाद्य पदार्थों की जानकारी जुटाई । प्रारंभिक जांच में मामला फूड पॉइजनिंग का माना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने भोजन के नमूने जांच के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी है । फिलहाल अधिकांश मरीजों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है । प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है।

ये भी पढ़ें

Dausa Food Poisoning: सेहत पर भारी पड़ा सरकारी निवाला, टीचर निलंबित; 8 खाद्य सामग्री के लिए सैंपल
दौसा
Dausa-Food-Poisoning

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 May 2026 07:25 pm

Published on:

22 May 2026 07:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer : लड्डू और बाटी खाने के बाद 100 से अधिक लोग बीमार, अस्पताल में मची अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Govt Job: राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, स्कूल व्याख्याताओं की निकली भर्ती, साथ ही की 4 अहम घोषणाएं

RPSC Bharti
अजमेर

RPSC 1st Grade Teacher Exam 2025: एग्जाम से 7 दिन पहले मिलेगा परीक्षा जिला, 3 दिन पहले आएगा एडमिट कार्ड

RPSC Bharti
अजमेर

अजमेर जेल में भूख हड़ताल पर बैठा रोहित गोदारा गैंग का कुख्यात गुर्गा, गोगामेड़ी हत्याकांड का है आरोपी

Rohit Godara gang
अजमेर

पुष्कर घाटी एक्सीडेंट केस में नया मोड़: हादसे के बाद अस्पताल से कहां गायब हुआ दिग्विजय सिंह? पुलिस तलाश में जुटी

Pushkar road accident case
अजमेर

Rajasthan IT Hub: राजस्थान का यह शहर बन रहा आईटी और उद्योग का हब, प्लॉट के लिए आए आवेदन

Rajasthan IT hub
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.