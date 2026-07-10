राजस्थान में OBC सर्वे और निकाय चुनाव पर सियासत गरमाई, कांग्रेस ने रखीं बड़ी मांगें

पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में OBC समुदाय के हितों से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयपुर में पीसीसी मुख्यालय में डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार को शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव की घोषणा करने से पहले वेरिफाइड और सही डेटा के आधार पर OBC आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने तय समय में OBC सर्वे पूरा न करके चुनाव प्रक्रिया में जानबूझ कर देरी की है।