Rajasthan: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर कांग्रेस का तीखा हमला : ‘पीएम मोदी ने सनातन परंपरा को रौंद दिया’

हरीश चौधरी ने कहा कि सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी मंदिर के शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा जैसे धार्मिक आयोजनों में साधु-संतों की प्रमुख भूमिका होती है। उनका आरोप था कि अपूर्ण मंदिर में कार्यक्रम आयोजित कर और उसका पूरा श्रेय लेने की कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन परंपरा को रौंद दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ था, तब प्राण प्रतिष्ठा का समय क्यों चुना गया। उनके अनुसार यह फैसला राजनीतिक लाभ और चुनावी रणनीति को ध्यान में रखकर लिया गया।