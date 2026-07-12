MLA Balmukund Acharya : प्राइवेट प्लेन से ‘बाबा’ का LIVE Video, ‘लग्जरी लाइफ’ को लेकर यूजर्स ने किए दिलचस्प कमेंट्स

जयपुर की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में से एक हवामहल के विधायक बालमुकुंद आचार्य एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपने अनोखे और लग्जरी अंदाज को लेकर जबरदस्त चर्चा का विषय बन गए हैं। शनिवार दोपहर को विधायक बालमुकुंद आचार्य ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से जयपुर एयरपोर्ट से मध्य प्रदेश के नीमच तक के सफर का एक लाइव वीडियो शेयर किया। इस वीडियो की खास बात यह थी कि 'बाबा' किसी सामान्य फ्लाइट से नहीं, बल्कि एक लग्जरी प्राइवेट प्लेन के भीतर बैठकर सफर का आनंद ले रहे थे।