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MLA Balmukund Acharya : प्राइवेट प्लेन से ‘बाबा’ का LIVE Video, ‘लग्जरी लाइफ’ को लेकर यूजर्स ने किए दिलचस्प कमेंट्स

Jaipur के हवामहल विधायक Balmukund Acharya का प्राइवेट प्लेन से लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूजर्स ने बाबा के 'स्वैग' और लग्जरी लाइफस्टाइल पर किए बेहद दिलचस्प कमेंट्स।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Jul 12, 2026

Jaipur MLA Balmukund Acharya Private Jet Video Viral Public Interesting Comments 2

Jaipur MLA Balmukund Acharya Private Plane Video PIC

जयपुर की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में से एक हवामहल के विधायक बालमुकुंद आचार्य एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपने अनोखे और लग्जरी अंदाज को लेकर जबरदस्त चर्चा का विषय बन गए हैं। शनिवार दोपहर को विधायक बालमुकुंद आचार्य ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से जयपुर एयरपोर्ट से मध्य प्रदेश के नीमच तक के सफर का एक लाइव वीडियो शेयर किया। इस वीडियो की खास बात यह थी कि 'बाबा' किसी सामान्य फ्लाइट से नहीं, बल्कि एक लग्जरी प्राइवेट प्लेन के भीतर बैठकर सफर का आनंद ले रहे थे।

मध्य प्रदेश के नीमच में आयोजित विराट सनातन धर्म सभा में शामिल होने के लिए जयपुर से प्रस्थान करते समय बनाए गए इस वीडियो में विधायक का एक अलग ही 'स्वैग' देखने को मिला। जैसे ही यह वीडियो पब्लिक हुआ, सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया, जिससे विधायक जी के कमेंट बॉक्स में मजेदार, तीखे और दिलचस्प कमेंट्स की एक बहुत बड़ी बाढ़ आ गई।

देखें वीडियो

'जिंदगी के असली मजे तो राजनीति में हैं'

चार्टर्ड प्लेन के भीतर से लाइव आए बाबा बालमुकुंद आचार्य को देखकर उनके समर्थकों और आम इंटरनेट यूजर्स ने कमेंट सेक्शन को पूरी तरह से भर दिया। महेंद्र शेखावत नाम के एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "जिंदगी के असली मजे राजनीति में ही हैं।"

वहीं कमल भोजवानी ने लिखा, "इसे कहते हैं जिंदगी के मजे लेना, बाबा मजा आ गया।" सुमित स्वामी नाम के एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "बाबा जी की तो मौज हो रही है, वो हमको साफ दिखाई दे रहा है।" मृगेंद्र सिंह राजपूत ने मजाकिया लहजे में लिखा, "लगता है महाराज ने खुद का प्राइवेट जेट ही ले लिया है।"

सन्यासी और मोह-माया पर तीखे सवाल

वीडियो में दिख रही लग्जरी लाइफस्टाइल को देखकर कई यूजर्स ने साधु-संत परंपरा और मोह-माया को लेकर भी अपनी राय रखी। हंसराज सैनी पालीवाल ने चुटकी लेते हुए लिखा, "सन्यासी हैं, मोह-माया से दूर हैं।"

वहीं सुभाष चौधरी नाम के यूजर ने एक लंबा कमेंट करते हुए लिखा, "मौज ले रहे हैं बाबा जी। लोगों को हवाई जहाज, गाड़ी और बंगलों से कोई मतलब नहीं होता, वे तो केवल भक्ति में लीन रहते हैं। आजकल वाले बाबा जी पता नहीं कौन से होते हैं।" इरफान खान ने लिखा, "बाबा रील बना रहे हैं, सन्यासी तो मोह-माया त्यागता है और ये मोह-माया में लिप्त हो रहे हैं।"

'आप एक बार राजस्थान के सीएम बनो '

प्राइवेट जेट के इस सफर को देखकर जहां कुछ लोगों ने तंज कसा, तो वहीं बाबा के कट्टर समर्थकों ने इसे उनका प्रताप बताया और उनके सफर के लिए शुभकामनाएं दीं।

हरिओम चौधरी ने कमेंट में लिखा, "पुष्पक विमान यात्रा मंगलमय हो, सीताराम हनुमान।" मुकेश सैनी नाम के एक यूजर ने तो बालमुकुंद आचार्य में राज्य का भविष्य देखते हुए लिखा, "महाराज जी, आपके अंदर हम राजस्थान का भविष्य देख पा रहे हैं। आप एक बार राजस्थान के सीएम बनो ताकि पूरे राजस्थान को यूपी से भी 5 कदम आगे ले जा सको।" योगेश कच्छावा ने भी उन्हें "भावी राजस्थान सीएम का दावेदार" बता दिया।

जनता के टैक्स और पहली हवाई यात्रा पर खींचतान

कमेंट बॉक्स में राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं को लेकर भी तीखी बहस छिड़ गई। अमित कुमार और सुनील सैनी जैसे यूजर्स ने लिखा कि "जनता के टैक्स के पैसों से ऐसे मजे लिए जा रहे हैं।"

वहीं कुछ यूजर्स ने लगातार कई वीडियो पोस्ट होने पर तंज कसते हुए लिखा कि ऐसा लग रहा है जैसे बाबा पहली बार चील गाड़ी (हवाई जहाज) में बैठे हैं। वीर साह बोरज ने लिखा, "बाबा जी ने बहुत सारे वीडियो और लाइव धड़ाधड़ पोस्ट कर दिए हैं, मुझे लगता है हवाई यात्रा पहली बार की दिखती है।"

इस तरह, जयपुर से नीमच के इस छोटे से हवाई सफर ने सोशल मीडिया स्पेस में एक बड़ा राजनीतिक और मनोरंजक चर्चा छेड़ दी।

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Updated on:

12 Jul 2026 01:03 pm

Published on:

12 Jul 2026 01:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / MLA Balmukund Acharya : प्राइवेट प्लेन से ‘बाबा’ का LIVE Video, ‘लग्जरी लाइफ’ को लेकर यूजर्स ने किए दिलचस्प कमेंट्स

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