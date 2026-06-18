Bikaner Crime: युवती से मिलने घर गए युवक की इलाज के दौरान मौत, मारपीट का मामला अब हत्या में तब्दील

जसरासर थाना क्षेत्र के कुचौर अगुणी गांव में युवक पर लाठी से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार किरताराम मेघवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 15 जून को उसका पुत्र परमेश्वर लाल सब्जी लेकर लौट रहा था। इस दौरान रामदेवजी मंदिर के पास भागीरथ ने लाठी से उसके सिर, हाथ, पैर और पीठ पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल परमेश्वर लाल को बेहोशी की हालत में पीबीएम अस्पताल बीकानेर में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।